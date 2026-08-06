الأندية تحاصر الرابطة بالعمومية والميزانيات

أبدت عدة أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين امتعاضها من رابطة الدوري، بسبب عدم عقد الجمعية العمومية منذ نحو عامين، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر رسمية في أحد أندية دوري روشن.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الأمر يمنح الأندية الحق في المطالبة بعقد جمعية عمومية، إلى جانب طرح تغيير مجلس إدارة الرابطة، مشيرةً إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق بصرف بعض ميزانيات الرابطة دون عرضها على الأندية أو الحصول على موافقتها.

وأضافت المصادر أن من أبرز مهام الجمعية العمومية اعتماد الميزانية السنوية للرابطة، متسائلةً عن آلية صرف ميزانيات الرابطة خلال الموسمين الماضيين على الرغم من عدم انعقاد الجمعية العمومية لاعتمادها، معتبرةً أن ذلك أحد أبرز أسباب امتعاض عدد من الأندية.

وبحسب النظام الأساسي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن المادة «22» الخاصة بأعمال الجمعية العمومية العادية تنص على أن من اختصاصاتها اعتماد الميزانية السنوية للرابطة، فيما تنص المادة «36» على أنه يحق للجمعية العمومية، بالأغلبية المطلقة، حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت، ومن بين الحالات التي تجيز ذلك عدم توجيه دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي مرتين متتاليتين دون سبب مشروع.

وفي المقابل، أكدت لـ«الرياضية» مصادر رسمية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن الجمعية العمومية ستُعقد خلال الفترة المقبلة، مبينةً أن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال الترتيبات الخاصة بها تمهيدًا لانعقادها.

وأضافت المصادر أن ما يتعلق بالمستحقات المالية للأندية يتم التعامل معه وفق آلية واضحة، إذ تُصرف المخصصات المالية أولًا بأول، وفي بعض الحالات يتم تقديم دفعات مالية للأندية قبل موعد استحقاقها بناءً على احتياجها، على أن تُخصم من الدفعات المستقبلية بعد الاتفاق مع النادي المعني.

ويعود آخر اجتماع للجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى 29 سبتمبر 2024، وفقًا لآخر إعلان نشره الحساب الرسمي للرابطة عبر منصة «إكس»، وذلك قبل مرور نحو عامين دون الإعلان عن عقد جمعية عمومية جديدة.