أبو راسين ينضم إلى سينت ترويدن البلجيكي

وقع أحمد أبو راسين، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، السابق عقدًا احترافيًا مبدئيًا مع نادي سينت ترويدن البلجيكي لمدة 3 أعوام حسبما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأربعاء.

ومن المقرر أن يخضع أبو راسين البالغ من العمر 22 عامًا إلى الفحوصات الطبية، الخميس تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع النادي البلجيكي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال في يوليو الماضي.

وتدرج أبو راسين في الفئات السنية بنادي الهلال وصولًا إلى الفريق الأول، لكنه لم يحظ بفرصة المشاركة، وأعير إلى نيوم الموسم قبل الماضي، ومن ثم عاد مجددًا إلى الأزرق.

يشار إلى أن فريق سينت ترويدن البلجيكي الذي انضم إليه أبو راسين ناشط في الدوري الممتاز، ويشتهر في أوساط مشجعيه بلقب «الكناري»، وكان أفضل إنجازاته وصافة الدوري الممتاز موسم 1965-1966، والوصول إل نهائي كأس بلجيكا مرتين آخرهما عام 2003.