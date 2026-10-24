15 نوفمبر.. رونالدينيو يعود في «ديربي رافينا»

يعود نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو إلى الملاعب بعمر 46 عامًا في 15 نوفمبر المقبل مرتديًا قميص رافينا، للمشاركة في مباراة ضمن دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وقال النادي في بيان السبت: «يوم الأحد 15 نوفمبر، عند الساعة 17:30، سيرتدي الأسطورة البرازيلية قميص رافينا لخوض ديربي مدينة رافينا أمام فورلي، في موعد سيجعل أنظار العالم بأسره تتجه نحو ملعب برونو بينيلي».

وعلى الرغم التعاقد معه في صفقة مفاجئة ولافتة أواخر أغسطس، لم يشارك رونالدينيو حتى الآن في أي مباراة رسمية مع رافينا.

وكان الإعلان عن ضمه تم في يونيو على هامش كأس العالم 2026 في ميامي، من قبل إينياتسيو تشيبرياني، رجل الأعمال الإيطالي-الأميركي ومالك النادي منذ عام 2024.

وحتى الآن، تبدو هذه الخطوة أقرب إلى حملة تسويقية منها إلى عودة حقيقية وطويلة الأمد إلى الملاعب من قبل الفائز بالكرة الذهبية لعام 2005.

ويُعد رونالدينيو أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية، إذ توّج بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده وخاض 97 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفًا. أما آخر مباراة رسمية له فكانت في سبتمبر 2015 مع فلوميننسي البرازيلي.

وقال اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي «2001-2003»، وبرشلونة الإسباني «2003-2008»، وميلان الإيطالي «2008-2011» خلال تقديمه الرسمي أواخر أغسطس: «كما ترون، أنا في حالة جيدة وأشعر بأني بخير.. وإذا تمكنت من تسجيل هدفي الرقم 300، فسيكون الأمر أجمل».

ويحتل رافينا حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة بفارق ست نقاط عن لا سبيتسيا المتصدر، كما يملك 12 نقطة أكثر من غريمه فورلي صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

ويطمح نادي إقليم إيميليا رومانيا إلى العودة إلى دوري الدرجة الثانية الذي غاب عنه منذ 2008.