الرحموني يدشن مشاركة السباحة في دورة داكار

يدشن رامي الرحموني، سبَّاح فريق السعودية، الثلاثاء، مشاركة الأخضر في منافسات السباحة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويخوض الرحموني سباق 400 متر حرة رجال عند الـ 01:25 ظهرًا بتوقيت السعودية في مركز داكار للألعاب المائية، بينما يشارك الجمعة في سباق 200 متر حرة عند الـ 01:36 ظهرًا.

ويحمل السبَّاح الأرقام القياسية السعودية في فئتي الشباب والعمومي بسباقات 400 متر و800، و1500 حرة، وسبق له تحقيق المركز الرابع في سباق 1500 متر حرة ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» بزمن قياسي، والمركز السابع في سباقَي 400 متر، و800 حرة.