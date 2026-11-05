أولمبياد داكار.. فهر الأول عربيّا والثالث آسيويّا

أنهى فهر موسى، لاعب فريق السعودية للترايثلون، مشاركته في منافسات فردي الرجال بالمركز الثامن في الترتيب العام، والأول على المستوى العربي، والثالث على المستوى الآسيوي، الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026» التي تستضيفها السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري.

وسجل موسى زمنًا وقدره 54 دقيقةً وعشر ثوانٍ، بفارق 57 ثانيةً عن صاحب المركز الأول، في المنافسات التي جرت على شاطئ سالي الغربي، وخاضها 32 لاعبًا.

وسبق لموسى، البالغ 16 عامًا، تحقيق المركز الأول في البطولة الوطنية للأكواثلون 2026، والمركز الثاني بكأس آسيا للترايثلون للناشئين في نيو تايبيه، والمركز الثالث بكأس آسيا للناشئين في مدينة كامبار الماليزية خلال العام ذاته.

وعلى صعيد منافسات السباحة، يواصل رامي بلال الرحموني، لاعب فريق السعودية، مشاركته في الدورة، الجمعة، عندما يخوض سباق 200 متر حرة رجال عند الـ 01:30 ظهرًا بتوقيت السعودية في مركز داكار للألعاب المائية.

وكان الرحموني حقق، الثلاثاء الماضي، الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة رجال بزمن 3:47:86، حاصدًا أول ذهبيةٍ للسباحة السعودية في تاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية، وثاني ذهبيةٍ لفريق السعودية في مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.