الاستئناف تعيد لقب الدوري السوداني إلى الهلال

استرد فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم لقب الدوري الممتاز «النخبة» بقرار من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، الثلاثاء، بعد سحبه سابقًا ومنحه إلى غريمه المريخ، وعدّ الأخير فائزًا بمباراة القمة، على الرغم من خسارته على الملعب، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين المجنسين في صفوف الهلال.

وجاء القرار بعد تظلم الهلال، لتتراجع لجنة الاستئناف عن قرارها السابق، وتعيد اللقب إلى بطل السودان، وممثله في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال فاز على نده المريخ بهدف الليبيري إمانويل فلومو خلال المواجهة التي جمعت الفريقين في نهائي بطولة «النخبة» 10 يونيو الماضي.

وكانت المرحلة الأخيرة من الدوري السوداني نظمت بمشاركة ثمانية فرق بعد مرحلة أولى شهدت مشاركة 16 فريقًا وزعت على أربع مجموعات، تأهل من كل مجموعة فريقان إلى دور النخبة.