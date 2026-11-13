رسميا.. بوتشيتينو يخلف كاريك في يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، عن توصّله إلى اتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الفريق الإنجليزي عبر بيان صحافي، أن بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي سيتسلم مهامه مع «الشياطين الحمر» بدءًا من 18 نوفمبر الجاري خلفًا لمايكل كاريك، الذي أُقيل من منصبه، الخميس.

وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أنه تم التوصل إلى اتفاق مع بوتشيتينو بشأن عقد يُبقي المدرب الأرجنتيني في «أولد ترافورد» حتى 2029.

ويتولى بوتشيتينو، صاحب الـ54 عامًا، قيادة منتخب الأمريكي في مباراتي ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف ضد هايتي يومي السبت والثلاثاء المقبلين، قبل التوجه إلى مانشستر.

وحسبما ذكرته عدد من التقارير الصحافية، وافق الاتحاد الأمريكي للعبة على استقالة بوتشيتينو، على يحصل الأول على 10 ملايين دولار كتعويض عنه، إضافة إلى مليوني دولار أخرى لرحيل طاقمه التدريبي.

ويقبع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة، في منطقة الهبوط بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من أصل 10 خاضها في الدوري حتى الآن.

ويعد كاريك الذي فاز بالعديد من الألقاب كلاعب خط وسط في العصر الذهبي للنادي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، هو سابع مدرب دائم يُقال من منصبه منذ اعتزال المدرب الإسكتلندي 2013.

وقاد بوتشيتينو منتخب أمريكا، أحد مستضيفي كأس العالم 2026، إلى ثمن نهائي البطولة، قبل أن يوقع على تمديد عقده حتى كأس العالم 2030.

ويتمتع بوتشيتينو بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترات قضاها في تدريب ساوثمبتون وتوتنام وتشيلسي، كما درب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخوض يونايتد مباراته المقبلة ضد ليفربول، غريمه التقليدي على ملعب أنفيلد 22 نوفمبر الجاري.