وضع الإسباني خوان ماتا، لاعب فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي الأول لكرة القدم السابق و الفائز بكأس العالم 2010، حدًا لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 38 عامًا، وفق ما أعلن، الأربعاء.

ويأتي اعتزال اللاعب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بعدما انفصل عن ملبورن فيكتوري الأسترالي في سبتمبر الماضي.

وكتب ماتا الذي بدأ مسيرته مع الفريق الرديف لريال مدريد 2006، على مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة الاعتزال أن الحب يعني أحيانًا... أن تترك «من تحبه». شكرًا لكرة القدم.

وكان ماتا ضمن تشكيلة إسبانيا التي أحرزت كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وكأس أوروبا 2012.

وبرز لاعب الوسط المبدع مع فالنسيا، حيث توج بكأس إسبانيا، قبل أن ينضم إلى تشيلسي 2011.

وأحرز ماتا دوري أبطال أوروبا 2012 مع النادي اللندني، إلى جانب ألقاب أخرى، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد 2014 في مشوار استمر حتى 2022، قبل أن يتنقل بين غلطة سراي التركي، فيسيل كوبي الياباني، وسترن سيدني واندررز الأسترالي، وأخيرًا ملبورن فيكتوري.

وأضاف ماتا الذي خاض 41 مباراة بألوان منتخب بلاده بين 2009 و2016 سجل خلالها 10 أهداف، على موقعه الإلكتروني «كرة القدم لن تغادر حياتي أبدًا»، مضيفًا «هناك طرق كثيرة للاستمرار في حب هذه اللعبة، وطرق كثيرة لمواصلة استخدامها كوسيلة للتطوير».

وأردف «قد أتوقف عن اللعب على المستوى الاحترافي، لكني لن أتوقف أبدًا عن كوني لاعب كرة قدم».

ولا يزال ماتا مرتبطًا بملبورن فيكتوري بعدما استحوذ على حصة أقلية في ملكية النادي.

كما يملك الإسباني حصصًا في فريق ألبين المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، وفي نادي سان دييجو أف سي المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم «أم أل أس».

وفي 2017، شارك ماتا في تأسيس منظمة «كومون جول» الخيرية، متبرعًا بما لا يقل عن واحد بالمئة من راتبه لدعم القضايا الخيرية.