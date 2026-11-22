اقتنص المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا فوزًا ثمينًا على نظيره الفرنسي 1ـ0، مساء الأحد، ضمن ثاني جولات كأس العالم للناشئين الجارية في قطر، مكرّرًا ما فعله جيل مونديال 1987 أمام «الديوك» في كندا، ومحقِّقًا رابع انتصار سعودي على منتخب أوروبي في البطولة.

وأحرز شامان القحطاني، لاعب الوسط، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 73، مانحًا كتيبة المدرب أحمد الحنفوش أول ثلاث نقاط في مشاركة «الأخضر» المونديالية الخامسة.

وتساوى المنتخب نقطيًا مع فرنسا وأوروجواي، في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخب هايتي.

وفي صيف 1987، قبل نحو 40 عامًا، تواجه المنتخبان السعودي والفرنسي في كأس العالم للناشئين على الأراضي الكندية، وفاز «الأخضر» 2ـ0 بهدفي تركي زايد ومحمد شلقان، لحساب ثالث وآخر جولات المجموعة الثالثة، لكنه لم يتأهل إلى الدور التالي.

وكسِب السعوديون منتخبين آخرين من أوروبا ضمن البطولة، هما إيطاليا 3ـ1 في مرحلة المجموعات من نسخة 1985 وإسكتلندا في نهائي 1989.

وافتُتِح كأس العالم للناشئين 2026، الخميس، وخسِر المنتخب 2ـ3 أمام أوروجواي ضمن أولى جولات مجموعته، وتبقّت له مواجهة هايتي، الأربعاء.