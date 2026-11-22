مَن كان يتوقع أن يأتي يوم يرتدي فيه فريق ميامي هيت قمصان مدينة «فايس سيتي» التي لا وجود لها إلا في لعبة Grand (GTA)؟

الفكرة لم تكن مجرد تعاون إعلاني بين نادٍ رياضي وشركة ألعاب إلكترونية، بل تجربة تجارية استثمرت في ذاكرة جيل كامل ارتبط بهذه اللعبة، وحوَّلت مدينة خيالية إلى هوية رياضية عاشها الجمهور داخل الملعب.

بدأت القصة بملاحظة من مسؤولة العلامة التجارية في ميامي هيت، بعدما شاهدت صالة النادي تظهر في إعلان تشويقي للعبة. تواصلت مع شركة روكستار، وبعد أكثر من عامين من التخطيط خرجت الفكرة إلى أرض الواقع.

مباراة بهوية مختلفة، أرضية ملعب بتصميم خاص، قمصان محدودة الإصدار، وتجارب ترفيهية داخل الصالة، حتى إن بعض المطاعم الخيالية في اللعبة، مثل «برجر شوت» و«كلاكن بيل»، أصبحت تقدم وجبات حقيقية للجماهير.

والنتيجة؟ بحسب وكالة أسوشيتد برس، نفدت قمصان المناسبة المخصصة للبيع داخل الصالة خلال ساعة ونصف تقريبًا.

هنا لا أتحدث عن مباراة استثنائية، بل عن طريقة مختلفة للتفكير في الاستثمار الرياضي.

ما حدث في ميامي يقدم نموذجًا مهمًا لكيفية توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي، والوصول إلى شرائح جديدة لا تجمعها بالضرورة علاقة مباشرة بكرة السلة، لكنها ترتبط بعلامة ترفيهية عالمية مثل «GTA».

النادي لم يكتفِ باستثمار شعبيته الرياضية، بل ذهب إلى جمهور اللعبة، واستثمر في ارتباطه العاطفي بها، ثم حوَّل هذا الارتباط إلى تجربة ومنتجات تجارية.

وهنا أعود إلى دوري روشن.

نحن أمام دوري يشهد تحولًا كبيرًا في قيمته التسويقية، ويحظى باهتمام عالمي متزايد، ويضم أندية تمتلك تاريخًا جماهيريًّا عريقًا ونجومًا عالميين. لكن السؤال: هل نستثمر بالشكل الكافي في العلامات التجارية لهذه الأندية خارج حدود كرة القدم؟

لماذا لا نرى تعاونات بهذا الحجم بين أنديتنا وشركات الألعاب الإلكترونية العالمية؟ ولماذا لا تتحوّل قصص الأندية وتاريخها ونجومها إلى تجارب ترفيهية ومنتجات تجارية تستهدف جماهير جديدة حول العالم؟

تخيلوا أن تتحول هوية الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي إلى تجربة تفاعلية عالمية، أو أن نرى قمصانًا محدودة الإصدار ترتبط بألعاب إلكترونية أو أعمال فنية أو أحداث ثقافية، وتصبح منتجات يرغب في اقتنائها جمهور يتجاوز حدود مشجعي النادي.

هذه ليست مجرد أفكار تسويقية، بل هي فرص استثمارية يمكن أن تفتح مصادر دخل جديدة، وتزيد من قيمة العلامة التجارية، وتمنح الأندية حضورًا في قطاعات اقتصادية أخرى.

المنافسة في صناعة الرياضة لم تعد محصورة في الملعب، ولم يعد النجاح التجاري مرتبطًا فقط بنتائج الفريق أو عدد البطولات. الأندية الكبرى أصبحت تبحث عن طرق جديدة للوصول إلى الجمهور، وتعزيز ارتباطه بعلامتها التجارية، وتحويل هذا الارتباط إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

ومع اقتراب استضافة المملكة لكأس العالم 2034، فإن الفرصة أمام أندية دوري روشن أكبر من مجرد الظهور العالمي. نحن أمام فرصة لبناء علامات تجارية سعودية قادرة على المنافسة في أسواق الرياضة والترفيه والتجارة العالمية.

ما فعلته ميامي هيت مع GTA يقدم درسًا يستحق أن تتوقف عنده إدارات الأندية: ليس بالضرورة أن تبتكر منتجًا جديدًا حتى تحقق إيرادات جديدة، أحيانًا يكفي أن تعرف كيف تربط علامتك التجارية بعالم يحبه الناس.

في صناعة الرياضة، لا يكفي أن تمتلك جمهورًا يشجعك، الأهم أن تعرف كيف تحوّل هذا الجمهور إلى قيمة تجارية، وكيف تجعل علامتك حاضرة في حياته حتى عندما لا تكون هناك مباراة.