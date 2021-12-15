العرض الدولي لجمال الخيل ينطلق في مركز الملك عبدالعزيز

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتحت، الأربعاء، منافسات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيل في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض، بمشاركة 313 رأس تعود لـ 176 مالكاً يمثلون السعودية ودولة الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا.

وشهد اليوم الافتتاحي تنافس قوي بين المهرات حيث فازت في فئة المهرات عمر السنة المجموعة (أ) المهرة "وجد العطاء" مربط العطاء، فيما نالت المركز الثاني المهرة "براقة فرزان" لمربط فرزان وجاءت في المركز الثالث المهرة "ظبية الناصيات" لمربط الناصيات.

وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ب) حققت المركز الأول المهرة " "أس كي تيا" لإسطبلات السكب، وجاء المركز الثاني من نصيب "ايفانجلينا أف سي" لمربط النخيش وجاء في المركز الثالث "أتش بيلرلينا أتش" لفيصل بن يوسف المقبل".

وفي منافسات المهرات عمر السنة المجموعة (ج) حصلت على المركز الأول "ورد المعود" لمربط الدرعية وحققت إسطبلات الخالدية المركز الثاني عبر المهرة "نورة الخاالدية" والمركز الثالث عبر المهرة "نيوم الخالدية".

وفي منافسات المهرات عمر السنة فئة (د) حققت المهرة "سلوى المملكة" لمربط المملكة المركز الأول، ونالت المركز الثاني المهرة "متعطرة العناية" لمربط العناية، وجاءت في المركز الثالث "أزارا أو اس" لمربط الغريفة من قطر.

وتتواصل المنافسات يوم غد في يومها الثاني بفئة الأفراس من عمر 4 أعوام إلى 6 أعوام وفئة الأفراس من عمر 7 أعوام إلى 9 أعوام وفئة الأفراس عمر 10 أعوام فما فوق، وفئة الأمهار عمر العام في 3 مجموعات، ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر العامين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث أعوام من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من 4 إلى 6 أعوام في مجموعتين وفئة الفحول من 7 إلى 9 أعوام وأخيراً فئة الفحول من 10 أعوام فما فوق.

وسيكون حفل ختام يوم السبت للبطولات النهائية ويشهد إقامة 6 بطولات للمهرات عمر عام والمهرات عمر العامين والثلاث والأفراس والأمهار عمر العام والأمهار عمر العامين والثلاث والفحول، كما سيكون هناك 4 بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ (للمهرات والأفراس والأمهار والفحول).