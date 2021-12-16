جارديم: استحوذنا.. والنصر كسب بالمرتدات

أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن فريقه استحوذ على المباراة التي خسرها أمام النصر بثنائية، مشيراً إلى أن الأصفر استطاع الظفر بنقاط المباراة، باعتماده على الكرات المرتدة.

وخسر الأزرق بهدفين دون رد، أمام النصر غريمه التقليدي، في لقاء جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة في تصريحات للناقل الرسمي: "استحوذنا على الكرة في أغلب دقائق المباراة، فيما سجل النصر هدفاً بعدما تغير اتجاه الكرة، وخلال الشوط الثاني واصلنا الهجوم، لكنهم اعتمدوا على الهجمات المرتدة التي جاء منها الهدف الثاني".

وعن عدم إشراكه محمد اليامي الظهير من بداي المباراة، أوضح البرتغالي: "اليامي لم يلعب الكثير من المباريات الكبيرة، وواجه مشاكل عند دخوله في الشوط الثاني، وأشركت البليهي للاستفادة منه في الكرات الرأسية في ظل غياب محمد كنو".