الجولة العالمية لأبطال تنطلق في جدة

انطلقت نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 ، الجمعة بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وتستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، البطولة بمشاركة 12 فريقاً عالمياً، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويأتي تنظيم الحدث الذي يندرج تحت برنامج «جودة الحياة»، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية في مختلف الألعاب والرياضات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وزيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة.

وشهدت انطلاقة البطولة في يومها الأول حضور هماني نيانج، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بحضور إيقانيسو سيرانيورئيس قسم فعاليات لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة، حيث حظيت مباريات اليوم الأول بتنافس مثير وقوي بين الفرق المشاركة في المجموعات الأربعة لحجز المقاعد المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة التي سوف تلعب السبت.

وبحسب نظام البطولة فيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وينافس فريق جدة ممثل كرة السلة السعودية في النهائيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البروتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريجا من لاتفيا حامل اللقب، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري، وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وجاجارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وجراز الليتواني.