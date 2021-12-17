لقاح كوفوفاكس.. يتلقى الموافقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، أمس، موافقتها على استخدام لقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لكوفيد.

وقالت المنظمة: “إن هذا اللقاح ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءًا من آلية كوفاكس، النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل”. وأوردت الطبيبة ماري أنجيلا سيماو، المكلفة بالوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة “أن اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات.