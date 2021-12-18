رئيس فيفا: سنبقي كأس العرب تحت مظلتنا

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السبت، أن كأس العرب الذي تستضيفه قطر، وينظم للمرة الأولى تحت مظلة «فيفا»، سينظم مرة أخرى تحت مظلة الاتحاد.

وقال السويسري في تصريحات تلفزيونية: "سوف تُلعب مرة أخرى تحت مظلة فيفا، النسخة الحالية أثبتت نجاحها، ودعمت فكرة أن كرة القدم توحد الشعوب والبلدان".

وأضاف: "شاهدنا فرحة عارمة خلال كأس العرب، في جميع الدول العربية والعالمية، إنها بطولة تستحق الاستمرار وسوف نعمل على ذلك".

تستضيف قطر النسخة الأولى من البطولة العربية، التي تنظم تحت مظلة الاتحاد الدولي، خلال الفترة 30 نوفمبر الماضي، حتى 18 ديسمبر الجاري.