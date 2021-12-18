الجزائر تحصد اللقب العربي الأول

تُوج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره التونسي 2-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما، السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للعب شوطين إضافيين لحسم الفائز باللقب، حيث تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 99، عبر تصويبة قوية من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ياسين إبراهيمي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963.