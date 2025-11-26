بوريرام يخطف التعادل من أرض أولسان

خطف فريق بوريرام يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم، تعادلًا أمام مضيفه أولسان الكوري الجنوبي، في المواجهة التي انتهت سلبية دون أهداف، والتي احتضنها ملعب مونسو في مدينة أولسان، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الأربعاء.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب مجموعة «الشرق» برصيد 9 نقاط من أربع مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام ملبورن سيتي الذي لعب خمس مباريات، مقابل 8 نقاط لكل من ماتشيدا زيلفيا وسيؤول وسانفريس هيروشيما وأولسان اتش دي، و7 لكل من جوهور دار التعظيم وبوريرام يونايتد، و6 لجانجوون، و5 لتشينجدو رونجتشنج، و4 لشنغهاي شينهوا، ونقطة لشنغهاي بورت.

وكان أولسان فاز في الجولة الأولى على تشينجدو رونجتشنج 2-1 في أولسان، ثم تعادل مع شنغهاي شينهوا 1-1 في شنغهاي، وكسب سانفريس هيروشيما 1-0 في أولسان، وخسر ضد فيسيل كوبي 0-1 في كوبي. في المقابل فاز بوريرام يونايتد في الجولة الأولى على جوهور دار التعظيم 2-1 في بوريرام، ثم خسر أمام سيول 0-3 في سيول، وكرر الخسارة ضد أمام ملبورن سيتي 1-2 في ملبورن، وفاز على شنغهاي بورت 2-0 في بوريرام.