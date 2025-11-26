دور الـ 16 يؤكد مكانة الهلال الآسيوية

حجز فريق الهلال الأول لكرة القدم، موقعة في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025- 2026، مؤكدًا مكانته كأحد أقوى الفرق القارية، بعد أن حسم تأهله بعلامة كاملة، عقب فوزه الكبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4‑0، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

انطلاقة قوية في مرحلة المجموعات

بدأ الهلال مشواره في المجموعة الغربية بأداء متميز، وافتتح مبارياته بفوز مثير على الدحيل القطري 2‑1، قبل أن يتغلب على ناساف الأوزبكي 3‑2، ويواصل انتصاراته في الجولة الثالثة بفوز على السد القطري 3‑1. في الجولة الرابعة، أثبت الفريق قوته واستقراره بفوز ثمين على الغرافة القطري 2‑1، محققًا أربعة انتصارات متتالية، ما وضعه في صدارة المجموعة مبكرًا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

حسم التأهل بفوز كبير على الشرطة العراقي شهدت الجولة الخامسة مباراة حاسمة بين الهلال والشرطة العراقي، حيث أظهر الفريق السعودي قدرته على السيطرة من البداية حتى النهاية، محققًا فوزًا ساحقًا 4‑0. جاءت أهداف الهلال عبر ماركوس ليوناردو، سيرجي سافيتش، وجواو كانسيلو، هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ16 قبل انتهاء دور المجموعات بثلاث جولات، محققًا العلامة الكاملة ومؤكدًا تفوقه الواضح على جميع منافسيه.

مميزات أداء الهلال برباعية-في-الشرطة..-الهلال-يحسم-التأهل-الـ-16-آسيويا

يتميز الهلال الموسم الجاري بقدرة هجومية متعددة المصادر، حيث أسهم أكثر من لاعب في تسجيل الأهداف، معتمدًا على التنظيم والديناميكية في الملعب. كما أن الفريق أظهر قدرة عالية على الضغط والتحكم في إيقاع المباراة، ما جعله يحقق انتصارات كبيرة دون الاعتماد على لاعب أو خط واحد فقط.

وبعد الانتصار الكبير، تصدر الهلال مجموعته برصيد 15 نقطة، بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ما يعكس التفوق الفني والإداري للفريق، ويؤكد جاهزيته للدخول في الأدوار الإقصائية بكل قوة وثقة.