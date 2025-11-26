برباعية دوشنبه.. رقم نصراوي آسيوي جديد

تغلّب فريق النصر الأول لكرة القدم 4ـ0 على مضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي، مساء الأربعاء، مُحقِّقًا خمسة انتصارات آسيوية متتالية للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الفريق، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، إثر فوزه بأربعة أهداف على استقلول دوشنبه، أحرزها المهاجم البرتغالي جواو فيليش، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، والجناح السنغالي ساديو ماني، والجناح أيمن يحيى، في الدقائق 12 و40 و84 و90+2، على الترتيب.

تأهل رسمي

ورفع الأصفر، متصدر المجموعة الرابعة، عدد نقاطه إلى 15، من خمس جولات، بعلامة فوزٍ كاملة، ووصل رسميًا إلى المرحلة التالية من البطولة.

وللمرة الأولى في تاريخه، يكسِب الفريق خمس مباريات متتالية ضمن أي بطولة آسيوية. وسبق له أكثر من مرة، تحقيق أربعة انتصارات على التوالي، آخرها ضمن نسخة الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن الفوز على مضيفه الطاجيكي منحه سلسلة تفوُّق غير مسبوقة، بدأت بالفوز على الفريق ذاته، في أولى جولات المجموعة الرابعة، واستُكمِلت أمام الزوراء العراقي ثم جوا الهندي في مباراتين.

ويختتم النصر، الذي ضمِن المركز الأول، منافسات المجموعة بملاقاة الزوراء في الرياض، في 24 ديسمبر المقبل.