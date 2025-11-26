16 هدفا نصراويا.. الموسم الأفضل ينتظر فيليش

أحرز البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، 16 هدفًا هذا الموسم، الذي لم ينتصِف بعد، فيما يُعدُّ الرقم 20 سقف حصيلة أهدافه في أي موسم سابق من مسيرته على مستوى الأندية.

وسجَّل فيليش أحد الأهداف الأربعة التي كسِب بها فريقُه استقلول دوشنبه الطاجيكستاني 4ـ0، مساء الأربعاء، ضمن دوري أبطال آسيا 2.

بذلك، ارتفع عدد أهدافه بشعار النصر إلى 16، توزّعت بين 11 في دوري روشن السعودي، تجعله هداف المسابقة، و3 على الصعيد الآسيوي، مع هدفٍ في كأس السوبر السعودي، وآخر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الموسم الأفضل يقترب

ومع تبقّي 25 جولة من الدوري و3 مباريات آسيوية، على الأقل، في الموسم النصراوي، يبدو فيليش مرشَّحًا لإحراز أكبر عددٍ من الأهداف خلال موسم واحد على مستوى الأندية، منذ صعوده عبر موسم 2018ـ2019 إلى فريق بنفيكا البرتغالي الأول.

ولم يتجاوز الدولي البرتغالي حاجز العشرة أهداف في أي موسم آخر من مسيرته، التي مثَّل فيها فرق أتلتيكو مدريد الإسباني، وتشيلسي على فترتين، وبرشلونة الإسباني، وإيه سي ميلان الإيطالي.

ولعِب فيليش جميع مباريات النصر هذا الموسم، ودخل بديلًا وسط ثلاثٍ منها، وأكمل 11 حتى النهاية، وخرج مستبدلًا في أربعة لقاءات.