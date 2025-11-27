أتلتيكو يلحق بالإنتر الخسارة الأولى

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2ـ1، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وافتتح أتلتيكو التسجيل مبكرًا عن طريق خوليان ألفاريز في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل بيوتر زيلينسكي للإنتر في الدقيقة 54.

ومنح الأوروجوياني خوسيه خيمينيز النقاط الثلاث لأتلتيكو، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الـ 12، في حين توقف رصيد إنتر، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة عقب فوزه في مواجهاته الأربع الأولى، عند 12 نقطة ليتراجع للمركز الرابع.