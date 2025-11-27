بعد 10 أعوام.. أرسنال يسقط البايرن

واصل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم انطلاقته القوية في مرحلة دوري بطولة أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ضمن الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

حقق أرسنال، الذي لا يزال يبحث عن تحقيق لقبه الأول في دوري الأبطال، فوزه الرابع في تاريخ لقاءاته مع بايرن، الذي لا يزال يمتلك الأفضلية بتحقيقه 8 انتصارات، علمًا أن الفوز هو الأول للفريق الإنجليزي منذ نحو 10 أعوام، وتحديدًا في 20 أكتوبر 2015، حينما فاز 2ـ0 على نظيره الألماني.

وعلى ملعب الإمارات في لندن العاصمة البريطانية، كان أرسنال الطرف الأفضل في اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، ليحقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وبادر يوريان تيمبر بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 22، لكن سرعان ما أدرك بايرن التعادل بواسطة نجمه الصاعد لينارت كارل في الدقيقة 32، لتهتز شباك فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للمرة الأولى في المسابقة الموسم الجاري.

وحسم أرسنال المباراة لصالحه في الشوط الثاني، حيث أعاد نوني مادويكي التقدم للفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب قادمًا من مقاعد البدلاء.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 15 نقطة، ليحلق في الصدارة، متفوقًا بفارق 3 نقاط على بايرن، صاحب المركز الرابع.