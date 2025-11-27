الروس يشاركون تحت علمهم في الجودو

سيُسمح للرياضيين الروس بالمشاركة «تحت علم بلدهم» في منافسات الجودو، بعدما رفع الاتحاد الدولي للعبة صفة الرياضيين المحايدين التي فُرضت عليهم بعد الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، وفقًا لما أعلن الخميس.

وقال الاتحاد في بيان «صوّتت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للجودو على السماح للرياضيين الروس بالمنافسة مجددًا تحت علم بلدهم، مع عزف النشيد الوطني وظهور الشعارات، بدءًا من بطولة جراند سلام أبوظبي 2025».

ورحّب الاتحاد الروسي للجودو بـ«القرار التاريخي» بسعادة كبيرة، إذ تُعدّ اللعبة محببة لدى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سيرجي سولوفيتشيك رئيس اتحاد الجودو «نحن سعداء بأن «اتحاد» الجودو الدولي كان السبّاق في اتخاذ هذا القرار التاريخي».

وأشار الاتحاد الدولي للعبة إلى أنه بعد السماح سابقًا بعودة بيلاروس، حليفة روسيا، فمن المنطقي أن تعود روسيا أيضًا إلى الساحة.

وقال الاتحاد «في ضوء التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعادة التمثيل الوطني الكامل للرياضيين البيلاروسيين، يرى الاتحاد الدولي للجودو أنه بات مناسبًا السماح بمشاركة الرياضيين الروس وفق شروط متساوية».

وأضاف «تاريخيًا، كانت روسيا من الدول الرائدة في عالم الجودو، ومن المتوقّع أن تُثري عودتهم الكاملة مستوى المنافسة في جميع المستويات».