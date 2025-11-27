القراصنة يهددون القيادة الذاتية

أكد المحللون أن تزايد استخدام أنظمة القيادة الآلية وتقنيات الاتصال في السيارات لا يقلص فقط دور السائق وتحقيق المتعة للبعض، بل قد يعرض أصحاب السيارات أيضًا لخطر القراصنة الذين يحاولون اختراق أنظمة سياراتهم عن بُعد.

ومن المتوقع زيادة احتمالية وقوع هجمات إلكترونية على السيارات نظرًا للدور المتزايد للبرمجيات والقيادة الذاتية، وفقًا لشركة «بي.إم.آي»

البريطانية التابعة لشركة فيتك سيليوشنز للخدمات المالية، الخميس.

ويحذر المحللون من أن مخاطر الأمن السيبراني على السائقين ستزداد في ظل «التسارع المستمر نحو المركبات المعتمدة على البرمجيات»، والتي يتم دمجها في البنية التحتية الرقمية الأوسع لشبكات وأنظمة الاتصالات والمعلومات.

وعلى الرغم من أن الفكرة هي أن شركات السيارات توفر «أنظمة ملاحة متقدمة وتحديثات لاسلكية سلسة وكفاءة محسنة وتجربة قيادة محسنة»، إلا أن الجانب السلبي هو أن المركبات معرضة لقراصنة الإنترنت تمامًا مثل أي جهاز متصل آخر بالإنترنت.

وأشارت «بي.إم.آي» إلى أن الباحثين تمكنوا من اختراق طرز سوبارو وكيا باستخدام رقم لوحة ترخيص فقط، ما سمح لهم «بالتحكم عن بُعد في وظائف السيارة الرئيسية والوصول إلى سجلات مواقعها ومعلومات الاتصال الشخصية».