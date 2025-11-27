18 دولة في سباق العلا

تستضيف محافظة العُلا السباق التجريبي لبطولة العالم 2026 للقدرة والتحمُّل، وسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمُّل، السبت، بمشاركة 270 فارسًا وفارسةً من 18 دولةً حول العالم.

ويُنظَّم السباق بالشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا والاتحاد السعودي للفروسية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

واستضافت العُلا سابقًا عديدًا من سباقات القدرة والتحمُّل، من أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يُعدُّ الأغلى من نوعه عالميًّا، وأسهم النجاح الكبير في تنظيم هذه السباقات في حصول السعودية على شرف استضافة بطولة العالم 2026، ما جعل العُلا وجهةً سنويةً لفرسان العالم في سباقات القدرة والتحمُّل.

ويُنظَّم السباق التجريبي لبطولة العالم لمسافة 160 كيلومترًا «3 نجوم» تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويهدف إلى تقييم جاهزية العُلا لاستضافة الحدث العالمي، بما في ذلك قرية الفرسان، ومسارات الخيل، وأنظمة التوقيت، إلى جانب تعريف الحكام الدوليين بالمنطقة وأنظمة السباق.

وتأتي كأس الاتحاد السعودي للفروسية من فئة النجمتين بمسافة 120 كيلومترًا، ويصاحبها سباق فئة النجمة لمسافة 100 كيلومتر.