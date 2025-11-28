إيران تقاطع قرعة كأس العالم

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة، مقاطعة قرعة كأس العالم 2026 المقرّر إجراؤها في واشنطن 5 ديسمبر المقبل، بعد رفض أمريكا منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفده.

وتستضيف أمريكا نهائيات مونديال 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، وتلعب معظم المباريات، بما في ذلك المباراة النهائية، على الأراضي الأمريكية.

وكان المنتخب الإيراني ضمن مقعده إلى كأس العالم الصيف المقبل في مارس، وتم تصنيفه ضمن المستوى الثاني في القرعة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي «فيفا».

وصرّح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي «أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في قرعة كأس العالم».

وأفادت قناة «فارزيش 3» الرياضية، الثلاثاء، أن أمريكا لم تُصدر تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني، بمن فيهم مهدي تاج رئيس الاتحاد.

وحسب القناة، حصل أربعة أعضاء من الوفد، بمن فيهم أمير قلعة نويي مدرب المنتخب الإيراني، على تأشيراتهم للسفر إلى أمريكا.

وندّد رئيس الاتحاد الإيراني بالقرار الأمريكي ووصفه بأنه «سياسي»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «مهر».