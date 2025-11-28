التحدي الثالث يجمع الأهلي والقادسية

يستقبل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجمعة، ضيفه القادسية،ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة في ثالث مواجهة بينهما الموسم الجاري.

وخسر القادسية مباراتين سابقتين أمام الأهلي الموسم الجاري، الأولى بنتيجة 1-5 في كأس السوبر 20 أغسطس الماضي، والثانية 1-2 في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 21 نوفمبر الجاري.

وبلغ الأهلي هذا الدور عقب انتصاره على الباطن 3-0 في دور الستة عشر، فيما تأهل القادسية بفوزه على الحزم 3-1.

ونجح القادسية خلال النسخة الماضية في الوصول إلى النهائي قبل أن يخسر اللقب أمام الاتحاد.

ويدخل الفريقان المواجهة للتعويض بعد خسارة كل منهما في آخر مواجهة، إذ تعثر الأهلي بالهزيمة من الشارقة الإماراتي 0-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة وتوقفت سلسلته بعدم الخسارة في البطولة التي استمرت 22 مباراة، فيما سقط القادسية في مباراته الأخيرة أمام الأهلي نفسه 1-2.