الهلال يرفض العقوبات.. ويهدد بالمحكمة الدولية

رفض نادي الهلال السوداني، الجمعة، بشكل قاطع العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي «الكاف» على فريقه الأول لكرة القدم، ولاعبه البوروندي جان كلود، وأحد أفراد الجهاز الفني، بعد الأحداث التي أعقبت مباراته ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد النادي في بيان عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أنه تسلم خطابًا من لجنة الانضباط في «الكاف» يفيد بإيقاف جان كلود لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 5000 دولار، وتوقيع العقوبة نفسها على وليد شرشاري محلل الأداء، وتغريم الهلال 15000 دولار، بسبب الأحداث التي جرت بعد فوز الفريق 2-1 على مولودية الجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصف الهلال في بيانه العقوبات بأنها «غير منصفة ومجحفة» في حق النادي، و«لا تعبر عن الحقيقة وواقع الأحداث التي صاحبت اللقاء، ولا تتماشى مع تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني».

وأضاف الهلال أن تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني أشار إلى قيام أعضاء الجهاز الفني ولاعبي مولودية الجزائر بمطاردة جان كلود ومحاولتهم التعرض له بالضرب.

وأكد الهلال أنه سيستأنف القرار لدى لجنة الاستئناف في «الكاف»، والتصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» إذا لزم الأمر.

وأشار النادي السوداني إلى رفضه للظلم والعمل على مناهضة العقوبات المجحفة بكافة السبل القانونية للمحافظة على حقوقه.