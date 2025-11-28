فان بيرسي يدافع عن الاعتماد على ابنه

أكد الهولندي روبن فان بيرسي، مدرب فريق فينوورد الأول لكرة القدم، أن منح ابنه شاكيل المشاركة للمرة الأولى تحت قيادته كان بدافع صفته مديرًا فنيًا وليس كأب، في اللقاء الذي خسره بنتيجة 1-3 أمام ضيفه، سيلتيك في الدوري الأوروبي، الخميس.

وقال فان بيرسي مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق: «اتخذت هذا القرار كمدرب وليس كأب لأننا كنا بحاجة إلى هدف».

وأضاف: «شاكيل لاعب يمكنه التسجيل من جميع الزوايا. هذا هو السبب الذي دفعني لإشراكه».

ولم يُحدث ذلك التغيير التأثير المطلوب، بعدما استقبلت شباك فينوورد الهدف الثالث بعده بدقيقة واحدة فقط، إذ حسم هدف بنيامين نايجرين فوز الفريق الإسكتلندي.

وختم حديثه: «من وجهة نظر الأب، فإن مشاركة ابنك للمرة الأولى مع الفريق تكون دائمًا لحظة مميزة، ولكنني لم أكن منشغلًا بالاستمتاع بتلك اللحظة، كنت أقوم بعملي مثلما كان يفعل شاكيل».

وجاء الظهور الأول للمهاجم أمام سيلتيك عندما دخل بديلًا للمدافع جوردان لوتومبا في الدقيقة 81، عندما كان فينوورد متأخرًا 2-1. ووقع شاكيل «19 عامًا» أول عقد احترافي في مسيرته مع فينوورد في عام 2022، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال خسارة أمام نيميخن في الدوري الهولندي، الأحد الماضي، بعد استدعائه لتشكيلة الفريق للمرة الأولى.