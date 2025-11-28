5 ديسمبر.. هتان تتوعد هايدي بالقفص

تستعد المقاتلة السعودية هتان السيف، إلى خوض أول نزال احترافي في مسيرتها ضمن نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «PFL MENA» في الخبر في الخامس من ديسمبر المقبل.

وتواجه هتان في هذا الظهور التاريخي للمرة الأولى داخل القفص، المقاتلة المصرية هايدي أحمد، بطلة مصر في الملاكمة ست مرات.

التي تعود إلى الحلبة بعد غياب امتد لعام ونصف العام.

وتشكّل مشاركة هتان في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة مرحلة لافتة، إذ تبدأ مشوارها الاحترافي مباشرة من بوابة النزالات النهائية، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا مع واحدة من أبرز المقاتلات المصريات.

وفي الليلة ذاتها، تتجه الأنظار أيضًا إلى نزال وزن البانتام الذي يجمع المقاتل الأردني أبزاخ بالمصري إسلام يوسف على حزام PFL MENA.