«تام تام» و«خليجي بلوند» في أسبوع الرياض للموسيقى

تطلق منصة «كونسرت سيريز» في التاسع من ديسمبر المقبل في حي جاكس في الدرعية فعالية تأتي ضمن «أسبوع الرياض للموسيقى».

وتضم الفعالية فنانة البوب السعودية «تام تام» والفنانة الصاعدة في الموسيقى البديلة «خليجي بلوند».

من جهته، قال بول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى: «يمثل إطلاق «كونسرت سيريز» من «ذا فريدج» في السعودية إنجازًا مهمًا في مساعينا المستمرة لدعم منظومة موسيقية متنوعة والمساعدة في جعلها أكثر استدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى توسيع الفرص أمام الفنانين السعوديين لتقديم أعمالهم الأصلية، وتعزيز البنية التحتية للتطوير الفني، والمساهمة في بيئة ثقافية يزدهر فيها الإبداع والابتكار».

وأضاف: «مع ترسيخ الرياض لمكانتها كمدينة نابضة بالحياة واحتضانها لفعالية أسبوع الرياض للموسيقى، تسعى هذه المبادرة إلى إيصال أصوات فنانينا وإلهام المجتمع بأكمله للتناغم موسيقيًا. إن هيئة الموسيقى فخورة بدعم البرامج التي تمكّن المواهب وتضع تطوير الموسيقى في السعودية».

من جهتها، أوضحت شيلي فروست، مؤسس ومدير «ذا فريدج»: «منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، كانت مهمتنا هي ضمان تسليط الضوء على الموسيقى الأصلية. نحن فخورون للغاية بإطلاق «كونسرت سيريز» للمرة الأولى في السعودية ضمن أسبوع الرياض للموسيقى».