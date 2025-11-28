حديقة السويدي تودع أيام اليمن

سجل أسبوع فعاليات أيام اليمن حضورًا لافتًا والذي احتضنته حديقة السويدي على مدار أسبوع كامل، وتنظمه وزارة الإعلام ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2»، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وقدمت فيه العروض الثقافية والتراثية والفنية.

وشهدت الفعالية التي تندرج ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة» تقديم أكثر من 40 فعالية ثقافية يمنية، بين حفلاتٍ على المسرح وعروض تراثية وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب الحرف اليدوية وأجنحة الزينة وعروض الأزياء التراثية.

يذكر أن فعاليات انسجام عالمي تسلط الضوء على حياة المقيمين في السعودية بمختلف جوانبها، علاوة على أوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.