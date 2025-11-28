الرئيسية / الصورة .. قصة

أيام اليمن في السويدي

2025.11.28 | 03:39 pm
احتضنت حديقة السويدي في الرياض أسبوع أيام اليمن، وضم الكثير من الفعاليات الشعبية والفنية والتراثية والحرف وغيرها وسط حضور لافت من قبل الجماهير (المركز الإعلامي - اللجنة المنظمة) أيام اليمن في السويدي

