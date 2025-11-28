تأجيل مسلسل هنيدي عاما كاملا

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «قنديل»، عن الموعد النهائي لعرض العمل، مؤكدة أنه سيكون ضمن خارطة رمضان 2027. ويأتي هذا الإعلان حاسمًا بعد التكهنات حول تأجيله من الموعد الذي كان قد صرح به بطله محمد هنيدي سابقًا، وهو رمضان 2026.

وحول قرار تأجيل المسلسل من موسم 2026 إلى 2027، صرّح مصدر خاص من الجهة المنتجة لـ «الرياضية» أن القرار اتُخذ لاعتبارات إنتاجية وفنية بالغة الأهمية أهمها عدم انتهاء السيناريست يوسف معاطي من صياغة الحلقات كاملة حتى الآن.

كما أشار المصدر إلى أن طبيعة مسلسل «قنديل» تتطلب تحضيرات إنتاجية ولوجستية مكثفة، تقدر بفترة زمنية تتجاوز الشهرين، وهي مدة لم تعد متاحة بالنظر إلى اقتراب شهر رمضان، ما جعل من الضروري تأجيل العمل لضمان تقديمه بأعلى مستوى فني متوقع.

وحول أهمية الجمع بين هنيدي ومعاطي مجددًا، أكد المصدر أن هذا التعاون هو أحد أهم نقاط قوة العمل، حيث يتميز أسلوب معاطي في الكتابة بقدرة فريدة على التناغم التام مع طبيعة أداء هنيدي الكوميدي.

مسلسل «قنديل» من بطولة الفنان محمد هنيدي، ويتولى كتابة السيناريو والحوار يوسف معاطي، وعلمت «الرياضية» أن المخرج وائل إحسان هو الاسم الأبرز المرشح لتولي مهمة الإخراج بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى.