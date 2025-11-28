برشلونة.. عودة بيدري وغياب أراوخو

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الجمعة، عودة بيدري في مواجهة ألافيس، السبت، ضمن الدوري الإسباني.

وكان الدولي الإسباني تعرض إلى تمزق في عضلات الساق الشهر الماضي، وستكون عودته في المباراة المقبلة ولكن بشكل تدريجي ولن يكون ضمن القائمة الأساسية.

وفي الجانب ذاته، أشار فليك إلى غياب الأوروجوياني رونالد أراوخو عن مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني بسبب إصابته بفيروس في المعدة.

وكان فليك متحمسًا لعودة جناح الفريق رافينيا الذي شارك مرتين بديلًا في الشوط الثاني، بعد غيابه عن الملاعب قرابة شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مع تطلع برشلونة للتخلص من أزمة الإصابات التي عانى منها حتى الشهر الماضي.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي قبل المباراة: «افتقدت رافينيا، أرى أنه واحد من أهم لاعبي فريقنا، كما أنه متعطش للعب ولديه الإرادة لإظهار مدى جودته».

وأضاف: «أقدر حقًا ما أراه في التدريبات، نحن مركزون ولدينا الكثير من الجودة، وبالطبع اللاعبون العائدون الآن، بيدري عاد، ورافينيا، وماركوس راشفورد بعد إصابته بنزلة برد، جميع اللاعبين عادوا تقريبًا».