سوق البحر الأحمر.. 160 جهة و45 دولة

يُعد سوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من أكبر الأسواق السينمائية المتخصصة في العالم العربي، إذ يستقطب في دورته الخامسة أكثر من «160» جهة عرض تمثل أكثر من «45» دولة.

وتُنظم نسخة العام الجاري في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل، إذ تشهد زيادة بنسبة 20% في عدد الأجنحة مقارنة بالدورة السابقة، ما يعكس التنامي العالمي لحضور صناعة السينما في السعودية، ويطرح برنامج السوق مجموعة واسعة من الأنشطة التي تجمع المواهب الصاعدة، وصُنّاع الأفلام، ورواد الصناعة الإقليميين والدوليين، عبر جلسات حوارية موسعة، وورش عمل، ودورات تدريبية تُعقد بالتوازي مع سوق مشاريع البحر الأحمر، بهدف تطوير الخبرات المهنية وتعزيز بيئة الإنتاج المشترك.

وتعود سلسلة ندوات السوق هذا العام ببرنامج محادثات رفيع المستوى، يستعرض رؤى معمّقة حول المشهد السينمائي العالمي بمشاركة نخبة من الجهات الدولية المؤثرة في قطاعات البث، والإنتاج، والتوزيع، وتناقش الجلسات أبرز القضايا التي تشكل ملامح صناعة السينما اليوم، مثل تمكين الذكاء الاصطناعي، وتنامي قاعدة الجمهور السعودي، وواقع الإنتاج المشترك، واهتمامات الجهات التمويلية بالمشاريع الجديدة. ويستضيف البرنامج نخبة من القيادات والخبراء في كبرى الشركات والمنصات السينمائية والإعلامية الإقليمية والدولية، بدءًا من مؤسسات الإنتاج والتوزيع والبث والدعم الثقافي، وصولًا إلى الجهات المتخصصة في تطوير المحتوى وصناعة الأفلام.