الدرعية يستعرض بخماسية العربي

اكتسح فريق الدرعية الأول لكرة القدم ضيفه العربي بنتيجة 5-1 في المواجهة التي جرت على ملعب نادي الرياض، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتناوب على تسجيل خماسية الدرعية كل من زياد القحطاني «13»، والمالي موسى ماريجا «45» وعصام القرني «45+4»، والفرنسي جايتان لابورد «54» والجامبي عمر كولي «80»، بينما جاء الهدف الوحيد للعربي عبر السنغالي سيس أمادو «84».

واستعاد الدرعية من خلال هذا الانتصار توازنه بعد تعثره بالتعادل مع الفيصلي 1-1 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، تضاعفت معاناة العربي الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ14 بعد أن واصل غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة تواليًا «تعادل و4 هزائم».