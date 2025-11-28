بيزيرا يمنح الأنوار الانتصار الثاني

حقق فريق الأنوار انتصاره الثاني في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري بعد تفوقه على ضيفه الزلفي بثنائية نظيفة الجمعة على ملعبه في حوطة بني تميم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتقمص البرازيلي تياجو بيزيرا مهاجم الأنوار دور البطولة في المباراة بتسجيله الهدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23، والثاني عند الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، استعاد الأنوار نغمة الانتصارات بعد تعادلين و4 هزائم في آخر ست جولات، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12.

في المقابل، تلقى الزلفي الخسارة الرابعة في النسخة الجارية من الدوري، وبذلك يتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ13.