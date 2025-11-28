المرة الأولى.. الخلود يبلغ نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه الخليج 4ـ3، الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وباغت الخلود منافسه بهدف مبكر أحرزه الأرجنتيني راميرو إنريكي بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع القمري مزياني ماوليدا عند الدقيقة 24، وقلص الخليج الفارق عبر منصور حمزي في الدقيقة 45، لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقتين، إذ سرعان ما سجل أصحاب الأرض الهدف الثالث بواسطة هتان باهبري في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الخليج في تقليص النتيجة مجددًا بعدما تمكن لاعبه صالح العمري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47، لكن الخلود هز شباك ضيفه بهدف رابع أحرزه الإنجليزي جون باكلي في الدقيقة 83، قبل تنتعش آمال الضيوف في العودة مستفيدين من هدف عكسي سجله شاكيل بيناس مدافع الخلود بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، غير أن الوقت لم يسعفهم لتعديل النتيجة بهدف رابع.

ويترقب الخلود ما ستسفر عنه قرعة الدور نصف النهائي من كأس الملك التي تسحب الأحد، للتعرف على هوية منافسه في هذا الدور.