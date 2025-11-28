دونيس: رفضوا مطالبنا.. وقرار الحكم مضحك

سخر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، من قرار الحكم باحتساب 4 دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع للشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الخلود، واصفًا إياه بـ«المضحك».

وقال دونيس، في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة من الخلود 3ـ4 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة: «بكل صراحة ما فعله الحكم أمر مضحك، احتسب أربع دقائق بدل ضائع فقط، وشاهدنا دخول الطاقم الطبي وعددًا من التغييرات، وفي النهاية يضيف أربع دقائق».

وانتقد مدرب الخليج مما وصفه بعدم احترام من دون أن يتحدث أكثر، حتى لا يبدو شخصًا سيئًا على حد تعبيره، لكنه أجاب عن سؤال «الرياضية» عما يقصده بعدم الاحترام، قائلًا: «نصل قبل يوم من المباراة ولا نجد ملعبًا نتدرب عليه، فهذا أمر غير منطقي، وإذا كانت هناك مشكلة ملاعب بالرس، فكان يجب تنظيم الوقت».

وواصل دونيس حديثه عن معاناة فريقه قبل المباراة: «تجمعنا في المطار الـ 06:00 صباحًا، والرحلة أقلعت الـ 08:00 صباحًا ووصلنا الـ10:00، ومن ثم انطلقنا إلى بريدة في مشوار أكثر من ساعة ذهاب وساعة أخرى عودة إلى الرس، وهذا لا يعقل، وكان يفترض ترتيب الوقت معنا، وكلما طلبنا شيئًا، يأتينا رفض، ويجب عليهم احترامنا».

وتابع المدرب اليوناني: «كنَّا نعلم قبل المباراة أننا سنواجه صعوبات، لكن لم نتوقع أن نبدأ اللقاء بهذا الشكل، أعتقد أن أول نصف ساعة كانت سيئة بالنسبة لنا، وبعدها بدأنا ندخل في الأجواء وفرضنا سيطرتنا».

وأضاف جورجيوس دونيس: «من غير المعقول أن نستقبل الهدف الثالث مباشرة بعد تقليص النتيجة، كان أمرًا محبطًا للغاية، وفي الشوط الثاني حاولنا كثيرًا ونجحنا في تقليص الفارق، لكن بفريق يرتكب مثل هذه الأخطاء من الصعب أن تصل إلى الأدوار المتقدمة».

وعن تأثير غياب عدد من لاعبيه على أداء فريقه، أجاب مدرب الخليج: «نعم لدينا بعض الغيابات، لكنها ليست أعذارًا».