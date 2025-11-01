ثلاثة هلاليين ينتظرون قرار إنزاجي.. وإبعاد باتوييه

استدعى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، جميع لاعبيه الأجانب المقيّدين محليًا، باستثناء الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، إلى القائمة التي تواجه فريق الفتح، مساء السبت في الرياض، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسب مصادر «الرياضية»، استبعد إنزاجي الحارس باتوييه، للاستفادة من باقي الأجانب المقيّدين محليًا، وعددهم 10 هم المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، لاعب الوسط، والصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، والجناحان البرازيليان مالكوم دي أوليفيرا وكايو سيزار، ومواطنهم المهاجم ماركوس ليوناردو، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

إلى ذلك، عاد المدافعان حسان تمبكتي وعلي لاجامي والمهاجم عبد الله الحمدان إلى التدريبات الجماعية للهلال مساء الجمعة، بعدما أنهوا برامجهم التأهيلية.

وتعزّزت بعودتهم صفوف كتيبة إنزاجي قبل مباراة الكأس، المقرّرة على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وتعافى تمبكتي من إصابةٍ في أسفل القدم، ولاجامي من إصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، في وقتٍ تجاوز فيه الحمدان آلامًا في عضلة الساق.

وطبقًا لمصادر «الرياضية»، أظهر الثلاثة جاهزيةً للظهور في ربع النهائي، وبات إشراكهم في يد إنزاجي.

وفرض الإيطالي قبل انتهاء تدريب الجمعة، على ملعب النادي، مناورةً بين مجموعتين من اللاعبين، طبقت تعليماته التكتيكية، ويعقد اجتماعًا فنيًا مع الفريق ظهر السبت، يكشف فيه عن اختياراته للتشكيل الأساسي، فيما تنطلق المباراة في الـ 5:40 مساءً.

والسبت الماضي، فاز الهلال 2ـ1 على الفريق ذاته ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي. وفيما تفرض لوائح الدوري ضمّ ثمانية أجانب بحدٍ أقصى إلى قوائم المباريات، يرتفع العدد في الكأس إلى عشرة.