نهضة بركان يعود بنقاط ريفيرز.. وشبيبة القبائل يتعثر بالتعادل

عاد فريق نهضة بركان المغربي الأول لكرة القدم بثلاث نقاط من أمام مضيفه ريفيرز يونايتد النيجيري، بعدما قلب تأخره الجمعة بنتيجة 1ـ0 إلى فوز مثير 2ـ1 لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح باب التسجيل السنغالي مامادو لامين كامارا لاعب الوسط، لصالح الفريق النيجيري بهدف ضد مرماه، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وحملت الدقائق الأخير على ملعب «ياكوبو جوون» في بورت هاركورت سيناريو دراميًا، حيث تمكن يونس الكعبي من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+7، قبل أن يضيف زميله منير شويعر هدف الفوز في الدقيقة 90+9، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا جدًا خارج الديار.

ويتصدر نهضة بركان بعد هذا الفوز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل الثالث لمنافسه النيجيري دون رصيد، في انتظار المباراة التي ستجمع بين بيراميدز المصري مع باور ديناموز لحساب المجموعة نفسها الجمعة.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثانية تعادل فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبًا أمام ضيفه يانج أفريكانز التنزاني.

ورغم دعم الجماهير التي ملآت مدرجات ملعب «حسين أيت أحمد»، فشل فريق المدرب الألماني يوزف تزينباو في اختراق الدفاع التنزاني.

واقترب المدافع زين الدين بلعيد من هز الشباك بعد ربع ساعة من البداية بضربة رأس ارتطمت في العارضة. ورد الضيوف بمحاولة خطيرة لكن الحارس محمد إيدير حديد أنقذ الموقف «28».

كما تدخل حارس يانج أفريكانز لحرمان الشبيبة من التسجيل قبل أن يضيع بعض الوقت بالسقوط على الأرض «43».

وتحسن أداء شبيبة القبائل في الشوط الثاني وأهدر بلعيد فرصة خطيرة قبل النهاية بدقيقتين عندما ارتقى عاليًا ليقابل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها البديل وليد مالكي لكن الدفاع أبعدها على مرتين.

وردت العارضة محاولة من وليد مالكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لتجد بلال مسعودي الذي سدد الكرة بقوة لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وبهذه النتيجة تصدر يانج أفريكانز المجموعة بأربع نقاط في انتظار مواجهة الأهلي المصري «3 نقاط» والجيش الملكي المغربي التي تلعب الجمعة.