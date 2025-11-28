أخضر السيدات يبلغ نصف نهائي «غرب آسيا»

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه الكاسح على نظيره الإماراتي بخماسية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أخضر السيدات الخماسية خلال مجريات الشوط الأول، وكانت البداية من البندري المبارك التي سجلت هدفين في غضون 7 دقائق، وتحديدًا عند الدقيقتين 3 و10، وعززت لانا عبد الرزاق النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 26، وبعدها بدقيقتين أضافت فدوى خالد الهدف الرابع، قبل أن تختتم أميرة أبو السمح المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط معززًا موقعه في الصدارة، وبذلك يضرب موعدًا في نصف النهائي مع نظيره الفلسطيني صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.