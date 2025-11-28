«أمم إفريقيا».. جولة أوروبية

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعة جولته الترويجية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في لندن العاصمة البريطانية. وتجمع الجولة بين عرض الكأس والموسيقى الحية والمحادثات لربط الشتات الإفريقي، قبل انطلاق البطولة التي تحتضنها المغرب ابتداءً من 21 ديسمبر المقبل. وشارك في المناسبة التي نظمت بقاعة «بيلو ذا لايتس» عدد من نجوم كرة القدم الإفريقية يتقدمهم الكاميروني أليكس سونج النجم السابق لأرسنال وبرشلونة والنيجيري أليكس إيووبي جناح فولهام.وتستمر الجولة في باريس يومي 3 و4 ديسمبر (المركز الإعلامي ـ الاتحاد الإفريقي)