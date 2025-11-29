الأهلي يقلب سيناريو 2015 ويطيح بالقادسية من الكأس

ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الأهلي الأول لكرة القدم في مواجهة القادسية، الجمعة، عكس ما حدث عام 2015، وقادته إلى عبور منافسه الشرقاوي، وبلوغ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد مباراة ماراثونية ضمن دور الثمانية انتهى زمناها الأصلي والإضافي بالتعادل 3ـ3 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وجاءت الأهداف الستة في الزمن الأصلي للمباراة، بواقع أربعة خلال الشوط الأول، واثنين في الثاني، بينما مرّ الوقتان الإضافيان دون تغيير ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بنتيجة 5ـ4.

وتقدّم القادسية أولًا بهدفين أحرزهما الإيطالي ماتيو ريتيجي، والمكسيكي خوليان كينيونيس، ثنائي هجومه، في الدقيقتين 11 و30.

وقلص الأهلي الفارق بواسطة مهاجمه الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء سددها في الدقيقة 36.

ومن ركلة جزاء أخرى وسّع ريتيجي الفارق مجددًا لمصلحة القادسية في رابع دقائق الوقت البديل للشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني استطاع الفريق الجدّاوي تعديل النتيجة بفضل هدفين سجلهما الفرنسي فالنتين أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسييه، لاعبا الوسط، في الدقيقتين 61 و73.

وفي «الترجيحية» سجل للقادسية ريتيجي، والألماني جوليان فايجل، ومصعب الجوير، والإسباني ناتشو فيرنانديز، وأهدر عبد الله السالم الركلة الثانية، فيما ترجم الأهلي جميع ركلاته الخمس عن طريق توني، والجزائري رياض محرز، وكيسييه، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان.

وأقصى الأهلي منافسه بالسيناريو ذاته الذي خسر به أمامه في ثمن نهائي نسخة 2014ـ2015، حين تعادلا 1ـ1، قبل حسم القادسية بطاقة التأهل عبر الفوز بـ «الترجيحية» 4ـ2.

وللمرة الثالثة يطيح الفريق الجدّاوي بنظيره الشرقاوي من كأس الملك مكررًا ما حدث خلال موسمي 1977ـ1978، و2016ـ2017، بينما لم يستطع القادسية إخراج منافسه مجددًا بعد نجاحه في 2014ـ2015.

وبات الأهلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعد الخلود، فيما يحُسم الضلعان المتبقيان السبت، عبر مباراتي الهلال مع الفتح، والاتحاد أمام الشباب.