الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف إدريسا

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي إيفرتون ضد قرار طرد إدريسا جي لاعب الوسط، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة عقب صفعه زميله مايكل كين خلال مباراة مانشستر يونايتد الإثنين الماضي بالدوري الممتاز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن العقوبة المبدئية للسلوك العنيف هي الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهو الأمر الذي يعني غياب اللاعب السنغالي إدريسا «36 عامًا» عن مواجهات إيفرتون أمام نيوكاسل وبورنموث ونوتنجهام فورست.

وقال مدرب الفريق ديفيد مويز في تصريحات الجمعة: «تقدمنا باستئناف ضد البطاقة الحمراء لكن تم رفضه.. لم نتلقَّ أي تفسير للرد أو بيان بالأسباب، لكننا قمنا بالاستئناف عليه فورًا».

ونشر نادي إيفرتون، الخميس، صورة للاعبين يرتديان قفازات الملاكمة ويحتضنان بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح مويز: «لقد انتهى الأمر فورًا.. وتجاوزناه سريعًا وتم إنهاء كل شيء في غرفة الملابس».

ويستضيف إيفرتون السبت نيوكاسل لحساب الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، وهو في المركز الـ 11 بـ 18 نقطة بعد أن كسب مانشستر يونايتد الجولة الماضية 2ـ1. أما نيوكاسل فيحل في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.