كأس الصقور.. الهواة يتنافسون في 6 أشواط

خصَّصت «كأس الصقور 2025» ستة أشواطٍ لفئة الهواة المحليين، الجمعة، ضمن مسابقة الملواح، التي تستضيفها الخبر، قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وشارك فيها 208 صقورٍ.

ويتنافس الصقَّارون على جوائزَ إجماليةٍ، تتجاوز عشرة ملايين ريال، تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا لفئات الهواة والمحترفين والمُلَّاك والنخبة.

وبدأت منافسات الهواة بشوط شاهين فرخ، وفاز بالمركز الأول الصقَّار باسم بن مساعد بن طماح الرشيدي بصقره «مختار»، قاطعًا مسافة ميدان الملواح بزمن 15.707 ثانية، فيما فاز بشوط شاهين قرناس للهواة الصقَّار حمد محمد الغثياني المري بصقره «شجعة» بزمن 16.161.

وفي شوط جير شاهين فرخ للهواة، حصد المركز الأول الصقَّار سلطان راشد محمد الدوسري بصقره «ليل» بزمن 16.120، وفي شوط جير شاهين قرناس للهواة، حقق المركز الأول الصقَّار عادل بن مقبل بن حمود المطيري بصقره «A15» بزمن 15.230.

أما شوط جير تبع فرخ للهواة، ففاز بمركزه الأول الصقَّار حاتم بن حبيب بن راشد الخالدي بصقره «خرمس» بزمن 15.326 ثانية، في حين تربَّع على صدارة شوط جير تبع قرناس للهواة الصقَّار جابر محمد جابر الغيثان المري بصقره «عون» بزمن 15.232.

يُذكر أن منافسات الكأس تستمر حتى الأحد المقبل، وتصاحبها فعالياتٌ متنوعةٌ خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل ميدانًا للرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقَّار المستقبل المخصَّصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد، ومنطقةً للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائيةً تراثيةً، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.