دومبيا أساسيّا.. كاراسكو على الدكة

اعتمد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على المالي محمدو دومبيا في التشكيلة الأساسية التي ستواجه الشباب، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويعود لاعب الوسط الشاب «21 عامًا» إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن الجولات الثلاث الماضية لدوري روشن السعودي، أمام الخليج والأهلي والرياض، ومشاركته بديلًا بلقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مشاركة الجزائري حسام عوَّار ستُحسم خلال الاجتماع الفني قبل المباراة بعد خضوعه لاختبارات طبية وبدنية، إذ غاب عن تدريبات الخميس بسبب الإصابة.

وعلى الضفة الأخرى، رجَّح مصدرٌ خاصٌّ حضور البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الشباب، في مباراة الاتحاد على مقاعد البدلاء إثر عودته حديثًا من رحلة علاجية في فرنسا ضمن برنامجه التأهيلي عقب إصابته العضلية في مباراة الاتفاق بالجولة الثامنة من «روشن».

وذكر المصدر، أن الثلاثي المصاب، كاراسكو وعبدالعزيز العثمان والبرازيلي كارلوس جونيور، رافقوا البعثة إلى جدة، وسيُحسم قرار مشاركتهم في الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

وكان كاراسكو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الأخدود لحساب الجولة التاسعة «1ـ1». وخلال الأيام الماضية، خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل تحت متابعة الجهاز الطبي الذي راقب تطور حالته بشكل مستمر في إطار تسريع عودته للمشاركة مع «الليث».