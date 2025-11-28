السبت.. الأخضر يبدأ التحضيرات في الدوحة

يُدشِّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء السبت، تدريباته في الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وتأتي الحصة التدريبية، التي ستكون مغلقةً أمام وسائل الإعلام، بعد ساعاتٍ من انتظام لاعبي الأخضر بمقر إقامتهم في العاصمة القطرية، وسيلتحق بهم لاعبو فريقي الهلال والاتحاد، صباح الأحد، بعد فراغهم من المشاركة في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق ما كشف عنه المنتخب عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الجمعة.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمةً مكوَّنةً من 23 لاعبًا لخوض البطولة العربية، التي تنطلق مطلع ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، وهم نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب، وعُمان، وجزر القمر.