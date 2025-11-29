مولودية الجزائر وصن داونز يتعادلان

اكتفى فريق مولودية الجزائر الأول لكرة القدم بالتعادل دون أهدافٍ أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الجمعة، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ولا يزال المولودية دون أي انتصارٍ في دور المجموعات عقب خسارته خارج أرضه 1ـ2 أمام الهلال السوداني في كيجالي لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة.

وعلى ملعب الشهيد علي عمار بالدويرة في الجزائر العاصمة، بدأ المولودية المباراة بقوةٍ، لكنَّه افتقر للفعالية الهجومية.

وجاءت أخطر محاولةٍ للفريق الجزائري في الدقيقة 43 بانفرادٍ لزين الدين فرحات بمرمى حارس الضيوف قبل أن يرفع الكرة من فوق رأسه، لكنها مرَّت فوق العارضة.

وأجرى الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، مدرب الفريق الجزائري، تغييراتٍ هجوميةً عدة بالدفع بسفيان بايزيد، ومحمد ساليو بانجورا، وأمين مسوسة.

ونجح البديل بايزيد في تسجيل هدف التقدم قبل خمس دقائق من النهاية، لكنَّ الحكم ألغاه بداعي التسلل.

واقتنص المولودية أول نقطةٍ في دور المجموعات، ليحتل المركز الثالث، فيما يتصدَّر صن داونز المجموعة بأربع نقاطٍ في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني مع مضيفه سانت إلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، السبت.